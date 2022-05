De kantonrechter heeft deze week zeventien mannen veroordeeld die betrapt waren op het dealen van drugs of nepdrugs op de Wallen. Het ging om geldboetes van 440 euro, taakstraffen van 20 tot 40 uur en - al dan niet voorwaardelijke - celstraffen van één tot twee weken

De straatdealers waren in februari en maart van dit jaar opgepakt. In zes van de zeventien zaken werd ook het volledige geldbedrag dat de dealers bij zich hadden afgepakt omdat de kantonrechter het als handelsgeld zag. In een van die zaken ging het om 1.000 euro.

In een zaak van een hardnekkige straatdealer die al vaker was veroordeeld en werd verdacht van twee verschillende deals, vroeg de officier van justitie een celstraf van in totaal zestien weken. Daarnaast vroeg hij om een direct uitvoerbaar gebiedsverbod voor het centrum voor de duur van één jaar. De kantonrechter doet in deze zaak over twee weken uitspraak.

"De straathandel in (nep)drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad en het Wallengebied in het bijzonder", laat het Openbaar Ministerie weten. "Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief."

De politie houdt daarom maandelijks 'gerichte handhavingsacties'. Als agenten verdachten aanhouden, is het OM 's nachts op het politiebureau aanwezig. Ze krijgen daardoor, naast een bestuurlijk gebiedsverbod, direct een OM-beschikking of een dagvaarding voor een zitting op korte termijn mee. Ook kan crimineel vermogen afgepakt worden.