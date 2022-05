In een hotelkamer aan de Oude Haagseweg heeft vanavond een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft nog geen verdachte kunnen oppakken. Volgens een woordvoerder zijn er bij de schietpartij waarschijnlijk geen gewonden gevallen.

De de politie kreeg iets voor 19.00 uur een melding van de schietpartij, die plaatsvond in het Mercure-hotel aan de Oude Haagseweg. Op dit moment wordt er in het gebied rondom het hotel naar de dader gezocht.

Via Burgernet is er een signalement van de dader geplaatst. In het bericht wordt gemeld dat het om een beroving gaat. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen.