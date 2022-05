Een woning in de Oetgensstraat in Oost is afgelopen woendagnacht beschoten. De kogelgaten werden vanochtend door de bewoner zelf opgemerkt.

De woning is door zeker drie kogels geraakt. In een van de ramen zijn de kogelinslagen zichtbaar.

De politie heeft vanochtend onderzoek verricht naar de beschieting. Het is nog niet duidelijk of het om een gerichte actie gaat. De bewoner was tijdens de beschieting thuis en merkte de kogelgaten vanochtend op.

De recherche is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord contact op te nemen met de politie.