De Rolling Stones waren de afgelopen weken in Amsterdam om in het geheim te repeteren voor hun komende Europese tournee.

"Ik vond het heerlijk om de afgelopen weken in Nederland te repeteren, volgende stop Madrid", schrijft zanger Mick Jagger op Instagram. Op foto's die hij erbij plaatst is te zien dat hij tussen het repeteren door genoeg tijd had om de toerist uit te hangen. Zo is hij te zien op de fiets naast een molen en aan het roer van een sloep varend over de Amstel bij Carré.

Ook gitarist Keith Richards deelt een foto van hem op een sloep op de grachten. Keith Richards en drummer Steve Jordan werden anderhalve week geleden al gespot bij hotel l'Europe tegenover De Munt.

Volgens Het Parool oefenden de Stones de afgelopen weken in een zaaltje van de Ziggo Dome. Ziggo Dome-directeur Danny Damman kan dat bevestigen noch ontkennen.

De Sixty Tour, zoals de nieuwe Europese tournee heet, begint 1 juni in Madrid en eindigt 31 juli in Stockholm. Op 13 juni treedt de Britse rockband op in de Johan Cruijff ArenA.