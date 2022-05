In de woning aan de Marnixstraat heeft de politie een verdacht pakketje gevonden. De explosieven opruimingsdienst (EOD) is ter plaatste om uit te zoeken of het om iets gevaarlijks gaat.

De politie was eerder op de dag al aanwezig voor onderzoek in de woning. Een woordvoerder vertelt dat, toen de politie naar binnen wilde, er een verdachte geur werd geroken. Vervolgens werden er ook andere hulpdiensten, zoals de brandweer, de ambulance en dus ook de EOD opgeroepen. Waarom de politie onderzoek uitvoerde in de Marnixstraat, wil de woordvoerder niet zeggen.