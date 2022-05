Oud-wethouder Marieke van Doorninck is niet uit eigen beweging vertrokken. Ze was liever nog vier jaar doorgegaan.

Dat schrijft Van Doorninck in een bericht op de site van GroenLinks. "Ik keer niet terug als wethouder voor GroenLinks. Dat is niet mijn eigen keuze: de partij heeft me laten weten een andere kandidaat voor te zullen dragen. Dat doet me verdriet."

Ze schrijft dat ze 'zeer gemotiveerd' was om 'verder te gaan met de noodzakelijke omslag naar schone energie en de uitbouw van een complete, groene stad met mooie nieuwe woonwijken voor, en samen met bestaande en nieuwe Amsterdammers'.

De oud-wethouder erkent dat de 'veranderingsagenda' van GroenLinks stevig was, dat nog steeds is en dat die met name op het gebied van duurzaamheid weerstand heeft opgeroepen. Ze doelt daarmee op het verzet tegen de komst van windmolens. "Dat was soms pittig, maar ook onvermijdelijk. Tegelijkertijd is veel bereikt."

Ze wijst daarmee op de plannen als de routekaart Amsterdam klimaatneutraal, de strategie circulair, de bouw van duizenden woningen, het weren van nieuwe darkstores voor flitsbezorging uit woonwijken en het plan voor de bruggen over het IJ. "Dat ik me hier vier jaar voor heb mogen inzetten maakt me trots."

Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks, zei na de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord dat er een 'nieuwe afweging' is gemaakt. "Het is geen kwestie van goed genoeg of niet. Het is een kwestie van je bent met elkaar aan het kijken wat er nodig is om je ambities verder te verwezenlijken in een nieuwe fase van de stad."