Boodschappen delen met de buurt, minder voedsel verspillen en mensen helpen die minder te besteden hebben. Dat is het doel van het deelkastje. In Noord, waar er inmiddels al twaalf van zulke bergmeubels zijn, merken ze dat de kastjes door de prijsstijgingen vaker bezocht worden.

In de deelkastjes, die sinds 2019 in Amsterdam te vinden zijn, zitten zowel houdbare producten (pasta, rijst, potten saus) als hygiëneproducten zoals maandverband en tampons. Buurtbewoners die iets kunnen missen, zetten producten in het kastje. Mensen die het nodig hebben, pakken het er weer uit.

Volgens bewoonster Monique Egberts in Noord, die zelf een deelkastje bij haar huis heeft, is de behoefte de laatste tijd gegroeid. "We merken dat de kastjes de laatste tijd veel sneller leeg zijn dan bijvoorbeeld vorig jaar. Het is voor mensen echt een welkome aanvulling." Vooral maalijden zijn altijd snel weg, ziet Egberts. En ook dure producten, zoals menstruatiespullen zijn geliefd.

Ook René Verhoogt, die voor Stichting So Goed buurtkastjes maakt in een sociale werkplaats in Purmerend, ziet het aantal aanvragen stijgen. "Er wordt echt veel meer gebruik van gemaakt, ik zie gewoon dat de kastjes drukker bezocht worden."

Monique Egberts ziet dat haar kastje vooral in het donker bezocht wordt. "We horen het kastje open en dicht gaan en later zie je dan dat er dingen weg zijn. We gaan er altijd vanuit dat het mensen zijn die het nodig hebben." Kastjesmaker Verhoogt hoopt dat het gebruikmaken van de kastjes uit de taboesfeer wordt gehaald. "Het is helemaal niet erg als je iets uit een kastje haalt als je het nodig hebt."