Een negentienjarige vrouw is maandag veertig minuten lang betast en aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Pas in Alkmaar kon zij de trein verlaten en om hulp vragen.

Dat meldt de politie op Twitter. Nadat de vrouw de trein was ingestapt kwam de man meteen tegen haar aan zitten in een verder lege coupé. De gehele rit naar Alkmaar kon zij geen alarm slaan, aldus de politie. In Alkmaar kon zij de trein verlaten en kreeg zij hulp van het veiligheidsteam van de NS die de politie belden. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en heeft de zaak in onderzoek.