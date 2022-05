In de Staghof in Noord is maandagmiddag een woning overvallen. De politie laat weten dat er vermoedlijk niet is geschoten. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De overval gebeurde rond 17.30 uur. Een kwartier na de eerste meldingen plaatste de politie een burgernetmelding met daarin de signalering van twee tot drie verdachten. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam