Bewoners van Oud-West en Zuid zijn niet te spreken over de komst van elektriciteitshuisjes in hun buurtje. Vooral omdat het lelijk is en het uitzicht verpest. Toch zullen we dit soort huisjes veel vaker gaan tegenkomen. Om het toenemende stroomverbruik in goede banen te leiden zullen er de komende jaren zo'n duizend transformatorhuisjes bij gaan komen.

Volgens netbeheerder Liander moet het elektriciteitsnet vanwege woningbouw en de energietransitie fors uitgebreid worden. Daarnaast wil het stadsbestuur in 2030 geen benzine- en dieselauto's meer in de stad en dat in 2040 alle huishoudens gestopt zijn met het gebruik van aardgas. Kortom er moeten in rap tempo meer elektriciteitshuisjes bijkomen in de stad.

Lelijk

Siem Vaessen woont in de Bellamybuurt en ergert zich kapot aan het nieuwe transformatorhuisje bij hem op het plein. "Ten eerste het staat midden op een voetpad. Ten tweede het is best wel lelijk. Ten derde waarom hier en niet op een parkeerplek", aldus Vaessen.

Vorig jaar september waren er plannen in de Breughelstraat om een transformatorhuisje te bouwen, maar de buurt wilde dit absoluut niet. Uit protest gingen ze in de kuil zitten waar het huisje zou komen. De komst van het huisje is uiteindelijk niet doorgegaan. Of die er ook echt nooit komt, dat is nog de vraag.

Tito Hattem was een van de buurtbewoners die in de kuil zat. "We zijn bang dat plotseling de straat weer open gaat als iemand niet oplet", vertelt hij. "Dan heb je een probleem". Hij ziet wel een oplossing op de Apollolaan. Daar staat een elektriciteitshuisje met een heg en ver weg van huizen. "Dan heeft niemand er last van", vertelt hij naast het huisje.