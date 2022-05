Een woning aan het Snelleveldplein in Reigersbos in Zuidoost is binnen een dag twee keer onder vuur genomen. De aanwezige bewoonster bleef ongedeerd. De recherche doet onderzoek naar het voorval en is op zoek naar getuigen.

De woning werd op zaterdagmiddag rond 12.20 uur voor de eerste keer beschoten, vannacht rond 03.50 uur werd de woning nogmaals beschoten. De woordvoerder van de politie laat weten dat er meerdere kogelgaten in buitenmuur zijn aangetroffen. De politie doet een dringend verzoek aan personen die wat gezien of gehoord hebben of die meer informatie hebben, om deze te delen. De woordvoerder van de politie benadrukt dat dit ook anoniem kan.