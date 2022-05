Volkstuinen zijn razend populair. Volgens de Bond van Volkstuinders zijn er op dit moment zelfs zesduizend mensen die een volkstuin willen. Maar die kunnen lang wachten, want er zijn ook maar zesduizend volkstuinen in de hele stad. "Het is wachten tot er iemand neervalt."

"Als je het berekent met de 5 procent die elk jaar ongeveer zijn tuin achterlaat, zou je twintig tot dertig jaar moeten wachten", vertelt Eric van der Putten van de Bond van Volkstuinders. Hoe lang je echt moet wachten, verschilt in de praktijk per park.

"Eerst hadden we ongeveer honderd inschrijvingen", vertelt Linda Pietersen, vrijwilliger bij Volkstuinpark de Eendracht. "Maar nu staan er tweehonderd op de wachtlijst." Volgens Pietersen komt het onder andere door corona, omdat mensen toen doorhadden dat het fijn is als je even in de natuur kunt zijn, in plaats van constant tussen vier muren. "Ook is er steeds meer aandacht voor de natuur, het tuinieren en voor het milieu."

Volkstuinen die dichter bij het centrum liggen, zijn over het algemeen ook populairder. Bij volkstuinen rondom het Westerpark is het bijvoorbeeld geen uitzondering als je vijftien jaar moet wachten, vertelt Van der Putten. Pietersen: "Bij ons ligt de wachttijd ook aan je eigen eisen. Het is minimaal twee à drie jaar voor een huisje dat je zelf nog erg moet opknappen."

Om te kijken of alle mensen op de wachtlijst wel écht een tuin willen, worden nieuwkomers bij de Eendracht eerst verwacht voor een kennismaking. Daar wordt in een uur uitgelegd hoe ze een tuintje kunnen krijgen en wat er daarna van ze wordt verwacht. Wat ze namelijk wel moeten weten, is dat je je tuin en de publieke plekken van het park heel goed moet bijhouden. Meerdere volkstuinders vertellen dan ook grappend dat het leuk is, "maar het ook vaak een werkkamp wordt genoemd."

"Ik zou heel graag een tuin willen", zegt een van de nieuwkomers. "Ik woon zelf in een appartement zonder tuin, dus ik zou graag naar buiten willen op deze manier." Op de vraag hoe lang ze denkt dat ze moet wachten op een plekje, antwoordt ze: "Laat ik positief blijven. Ik hoop dat ik dit jaar een tuin heb." Een andere groenliefhebber staat er minder rooskleurig in: "Het is wachten tot er iemand neervalt. Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, lig ik zelf in de kist."

"Mensen vinden het niet leuk", zegt Pietersen. "Mensen willen gewoon nu een tuin. De wachtlijst is ook lang, maar er vallen ook vaak later mensen af. Het hoeft dus niet tien jaar te duren."