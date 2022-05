De politie heeft gisteravond tijdens een grote controle vijf taxichauffeurs opgepakt vanwege het rijden onder invloed van drugs. Ze testten positief op THC, cocaïne, amfetamine of methamfetamine.

In totaal werden er zo'n vijftig taxichauffeurs gecontroleerd. Bij de controle zijn ook boetes uitgedeeld voor technische gebreken, verkeersovertredingen en frauduleuze handelingen in de boordcomputer.

"Eén taxichauffeur spande de kroon", schrijft de politie op Instagram. "Hij werd betrapt door handhaving op het illegaal bedienen van de opstapmarkt (tweede maal), waarvoor een rapport is opgemaakt. Last onder dwangsom hiervoor is al snel 5500 euro. Daarnaast bleek ook hij te rijden onder invloed van drugs. Nadat hij was heengezonden met een rijverbod van 24 uur leek het afgelopen. Helaas zag onze video-auto geen 45 minuten later de betreffende taxi weer rijden. Bij de staandehouding bleek dezelfde chauffeur er nog in te rijden."

Het rijden tijdens een rijverbod is een misdrijf dat een gevangenisstraf of een geldboete van duizenden euro's kan opleveren. Ook is de taxipas van de chauffeur ingenomen. "Wij verwachten dat deze chauffeur de komende jaren een ander beroep zal moeten uitvoeren", schrijft de politie.