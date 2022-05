Sinds juni vorig jaar staan er 430 fietsen en 100 elektrische deelbakfietsen in de stad. Het is een experiment van de gemeente om onder andere het autogebruik te verminderen. Het experiment duurt nog een jaar, maar leidt bij sommige Amsterdammers nu al tot ergernis vanwege de speciale aparte parkeerplekken die ervoor gecreëerd worden.

De 100 elektrische deelfietsen staan in Oost en Zuid en de 430 elektrische deelfietsen zijn verspreid over de hele stad, voornamelijk bij OV-punten. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries neemt het gebruik van deelbakfietsen iedere maand toe. "We willen dat mensen een keuze kunnen maken voor een bakfiets, zonder dat ze een hoeven aan te schaffen. Heel vaak heb je zo'n fiets maar af en toe nodig. Dan is het fijn om een bakfiets te kunnen delen", vertelt hij.

Toch zorgen deelfietsen ook voor wat ergernis bij buurtbewoners. Devika Partiman woont vlakbij zo'n speciaal parkeervak op de Wibautstraat en stoort zich aan de aparte vakken. "Ik denk dat deelfietsen sowieso een irritatie zijn voor veel Amsterdammers, maar toen ik zag dat ze een speciaal parkeerplekje kregen vond ik dat irritant. Ik begrijp niet waarom je in Amsterdam opeens een eerste en tweede klas fietsplek moet maken. Plekken om je fiets te parkeren zijn al schaars, dus vind ik het raar dat niet alle mensen daar gebruik van mogen maken", vertelt ze.

Volgens de gemeente zijn dit soort aparte fietsvakken zoals op de Wibautstraat nodig, omdat ze zo makkelijk te herkennen zijn. Uit eerdere experimenten bleek dat hierdoor de openbare ruimte minder snel rommelig wordt. Ook worden parkeerplekken voor auto's hiervoor opgeofferd, dus worden er op deze manier geen fietsparkeerplekken van gewone fietsen ingenomen. Daarnaast zegt de gemeente niet te handhaven op gewone fietsen die in dit soort speciale vakken staan.