In de Spuistraat in het centrum is een waterleiding gesprongen waardoor de straat daar voor een groot gedeelte blank staat. Tijdens werkzaamheden in de straat reed een aannemer tegen een brandkraan aan en het water stroomt met liters de straat op.

De straat staat ondertussen volledig blank. Een woordvoerder van Waternet laat weten dat ze onderweg zijn om de leiding te repareren. "We proberen het zo snel mogelijk op te lossen om verdere schade te beperken."

De uitvoerder baalt. "Ik kon hem met geen mogelijkheid zien. Ik heb niet gegraven of zo. Dus shit happens. Er werd al gezegd dat het ging regenen. Maar de regen komt nu van onder."

Waternet heeft de leiding uiteindelijk afgesloten. Daardoor hadden buurtbewoners tijdelijk geen water.