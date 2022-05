De gemeente stopt op zeer korte termijn met het speciale tarief van 10 cent voor parkeren in winkelstraten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Het tarief van 10 cent geldt alleen voor een beperkte tijd. Maar het geven van boetes aan automobilisten die die beperkte tijd overschrijven is volgens de Hoge Raad niet toegestaan, zo bleek uit een zaak die een parkeerder aanspande tegen de gemeente Hilversum.

Normale parkeertarief

Wethouder Egbert de Vries schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij wil voorkomen dat er onterecht parkeerboetes worden gegeven. Er kan dus 'onbeperkt' geparkeerd worden in die winkelstraten, maar automobilisten zullen dan wel het normale parkeertarief moeten betalen.

Het 10 cent-uurtarief geldt niet alleen in winkelstraten, maar ook bij begraafplaats Sint Barabara en de sportparken Middenmeer, Drie Burg en Transformatorweg. Daar blijft het tarief wel in stand, maar de parkeerduur beperking gaat van tafel.

Tijdelijke maatregel

"Het stopzetten van de parkeerduurbeperking dient in eerste instantie gezien te worden als tijdelijke maatregel", stelt De Vries. "In de aankomende periode onderzoeken we welke (on)mogelijkheden er zijn voor de locaties waar dit speciale parkeerregime gold, welke problemen er mogelijk ontstaan en welke alternatieven overwogen kunnen worden."

De wethouder hoopt dat het volgende stadsbestuur uiterlijk eind 2022 met een plan komt.