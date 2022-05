Het aantal WW-uitkeringen bij het UWV is in de regio Groot-Amsterdam opnieuw gedaald. In april waren er in en rond de stad zo'n 15.912 lopende uitkeringen. Dat aantal is zo'n 4,3 lager dan een maand eerder.

Het UWV noemt het aantal huidige uitkeringen 'ongekend laag.' Een krappe arbeidsmarkt betekent dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Voor werknemers is het in theorie dan makkelijker om een baan te vinden. Tegelijkertijd is het voor werkgevers vaak moeilijker om aan personeel te komen.

Steeds krapper

De daling van WW-uitkeringen is in Amsterdam al een tijdje aan de gang. Vorige maand meldde het UWV al een afname van 41 procent. De afname was in verhouding groter dan bij het landelijk aantal WW-uitkeringen. Die daalde het afgelopen jaar met 34,8 procent.

Amsterdam heeft volgens de spanningsindicator van het UWV al sinds het derde kwartaal van vorig jaar te maken met een 'zeer krappe' arbeidsmarkt. Het landelijke gemiddelde ligt daar iets onder, maar groeit wel steeds meer naar dat van Amsterdam toe. De daling van WW-uitkeringen in de afgelopen maand was over heel Nederland (5 procent) wel weer iets groter dan in Amsterdam.

ICT

In Amsterdam is arbeidsmarkt het krapst voor ICT-beroepen. Volgens het UWV zeggen werkgevers dat sollicitanten minder vakkennis of niet genoeg werkervaring hebben. Daarnaast zijn veel vacatures moeilijk in te vullen omdat het werk erg specialistisch is.