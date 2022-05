Op het Wethouder de Roosplein is, in de buurt van Metrostation Gein woensdagnacht meerdere keren geschoten. Wie dader en doelwit zijn, is bij de politie niet bekend, laat een woordvoerder weten.

De schoten werden rond 23.30 gehoord. De forensische opsporing doet onderzoek naar de schietpartij. Op de weg zijn meerdere kogels gevonden.