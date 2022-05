Sinds 1 april zijn ruim 130 junior-docenten aan de Universiteit van Amsterdam gestopt met toetsen nakijken. De docenten willen betere arbeidsomstandigheden, zoals vaste contracten en betaalde overuren. Het niet nakijken heeft grote gevolgen voor sommige studenten: als de toetsen niet meer worden nagekeken voor de zomervakantie, moeten ze niet alleen een jaar wachten om het over te doen, maar zijn ze ook 2.000 euro aan collegegeld lichter.

Begin vorige maand werd de nakijkstaking ingeluid door een protest voor het Maagdenhuis. Jonge, vaak beginnende docenten krijgen op de UvA geen vaste contracten, en daarnaast werken ze vaak onbetaald over. Dat moet anders, en dus hopen de docenten verandering af te dwingen door geen cijfers meer uit te delen.

Nu de staking al anderhalve maand aan de gang is, beginnen studenten zich zorgen te maken. Zo ook student Sanne: "Ik heb gewoon straks mijn cijferlijst nodig om af te kunnen studeren. Als ik de vakken volgend jaar opnieuw moet doen, dan moet ik ook weer opnieuw collegegeld betalen." Student Halil vertelt: "Studenten zijn super onzeker. Ze weten niet hoe ze verder moeten met de studie. Het zorgt allemaal voor heel veel stress."

De docenten zeggen niet de studenten te willen raken met de staking: "Juist omdat cijfers belangrijk zijn voor de geldstroom op de universiteit, hopen op deze manier zo'n min mogelijke verstoring van het onderwijs te veroorzaken en tegelijkertijd een heel belangrijk signaal naar de universiteit te sturen", aldus Joppe Gelderloos, junior docent interdisciplinaire sociale wetenschappen.

Maar de studenten zien dat anders. "Wij worden zeker genaaid door de docenten. We worden al genaaid door het leenstelsel, en nu komt de UvA daar ook nog eens bovenop. We worden aan alle kanten genaaid", aldus Halil. Sanne is het met hem eens: "Als de actie er toe leidt dat ik straks niet dit jaar kan afronden, dan denk ik: kom op, je moet ook rekening houden met je leerlingen."

Volgens Gelderloos zijn de stakende docenten niet de boosdoeners: "Ik voel me niet verantwoordelijk voor de stress onder studenten. Om goed onderwijs te kunnen faciliteren, heb ik toekomstperspectief nodig en dat is er op dit moment niet. Het balletje ligt op dit moment bij het bestuur van de universiteit."

Overeenkomst

De UvA is in gesprek met junior docenten en zegt te willen werken aan een nieuw beleid met een betere balans tussen tijdelijke en vaste aanstellingen. Ze hopen dat de docenten het nakijken weer gaan oppakken, want een akkoord met de vakbond is volgens de universiteit nabij.

De docenten zeggen door te gaan met de nakijkstaking totdat betere arbeidsvoorwaarden zwart op wit staan. Het is nog onduidelijk wanneer er een overeenkomst gaat komen. Halil hoopt dat de staking niet lang meer zal gaan duren: "Op een gegeven moment is de maat ook vol bij studenten. Ik denk dat studenten druk gaan uitoefenen op docenten en dat is iets wat je denk ik niet wilt hebben."