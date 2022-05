Bij een steekpartij op de Rozengracht is woensdagnacht een man gewond geraakt. De man werd met meerdere steekwonden naar het ziekenhuisgebracht. Een 33-jarige man is kort na het incident aangehouden.

De politie spreekt van een uit de hand gelopen ruzie die rond 4.40 uur in de ochtend uitmondde in een knokpartij. Daarbij is dus ook gestoken. Een woordvoerder laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. De toedracht is nog onduidelijk. De politie zegt nog op zoek te zijn naar 'vroege vogels' die iets van het voorval hebben gezien.