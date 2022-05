Darkstores zullen bijna alleen nog worden toegestaan in bedrijfsgebieden. In woonwijken of gemengde woon-werkgebieden wil de gemeente distributiecentra van flitsbezorgdiensten gaan weren en alleen nog bij hoge uitzondering toestaan.

Dat staat in het bestemmingsplan voor darkstores dat het college van B en W dinsdagmiddag heeft vastgesteld. Volgens de gemeente is afgelopen jaar gebleken dat flitsbezorging 'negatieve effecten' kan hebben op de omgeving en darkstores vaak niet in de bestemmingsplannen passen. Met behulp van het nieuwe plan kan bepaald worden of een (bestaande) darkstore te legaliseren is, zodat een 'goed woon- en leefklimaat in de stad gegarandeerd blijft'.

Het college vindt dat de leefbaarheid in de wijken voorop moet staan en stelt daarom dat de vestigingen op plekken moeten komen waar de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk is uitgesloten.

Wethouder Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): "We hebben gezien dat de huidige vestigingen van flitsbezorgers met darkstores veel overlast voor de buurt geven, en geconstateerd dat het nodig is om beleid te maken. De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks te combineren zijn met een leefbare wijk."

De gemeente gaat nu een 'paraplubestemmingsplan' opstellen. Tot dat klaar is geldt het voorbereidingsbesluit en kunnen geen nieuwe vestigingen worden geopend. Op bestaande vestigingen wordt indien nodig gehandhaafd. Op basis van het 'afwegingskader flitsbezorging' wordt dan beoordeeld of voor een darkstore van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.