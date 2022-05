Op zich lijkt een miljoen euro voor 117 vierkante meter al aardig aan de prijs, maar in de Wilhelminastraat werd voor een woning uiteindelijk nog ruim vier ton bovenop de vraagprijs geboden.

"Er wordt gewoon in Amsterdam, ondanks dat de hypotheekrente is verdubbeld, víér ton overgeboden voor een huis", vertelt financieel journalist bij RTL Z en dure-huizen-expert Erik Rezelman voor de woning.



Een bevriende makelaar tipte Rezelman over de saillante transactie: "Dit is gewild nu in Amsterdam, hier wordt dik voor overboden, dat is de markt nu."