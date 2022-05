Vanaf volgend jaar is het grootste deel van de bussen die in Amsterdam rondrijden elektrisch aangedreven. Dat laat het GVB maandag weten. Nu de aanbesteding is afgerond, gaat het ongeveer een jaar duren voordat alle bussen in het straatbeeld verschijnen.

Op dit moment rijdt het GVB al met 34 elektrische bussen. Van de 84 voertuigen die erbij komen, stromen er zo'n 31 vanaf de zomer in. Zodra de nieuwe bussen, die gemaakt worden door het Eindhovense bedrijf VDL, allemaal zijn ingezet, zal een meerderheid van de bussen elektrisch zijn. Volgens GVB-directeur Claudia Zuiderwijk gaan Amsterdammers geleidelijk merken dat het grommend optrekken van stadsbussen verdwijnt. "We willen dat iedereen die met GVB reist weet, dat hij daarmee veel minder schade toebrengt aan het klimaat en de leefomgeving. De duurzaamheid en het nieuwe comfort van het ov zijn goede redenen om weer afscheid te nemen van die tweedehands auto die tijdens corona is aangeschaft."



De elektrische bussen zijn onderdeel van de klimaatdoelen die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld. Daarin staat dat dat de CO2-uitstoot in de stad in 2030 met 55 procent verminderd moet zijn.