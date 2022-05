Bij een hotel aan de Molenweg in Sloterdijk is een grote brand uitgebroken. De brandweer is groot opgeschaald voor de brand, die buiten het hotel is ontstaan.

De brand woedt op het terrein van XO Hotels Park West. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er in de buurt van een elektriciteitshuisje vuilnis in brand gevlogen. Later meer... Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam