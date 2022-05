Bewoners in de omgeving van de hoofdweg in West zijn maandagnacht opgeschrikt door een explosie bij de voordeur van een kapsalon. Door de explosie brak in het pand brand uit.

De politie kreeg een melding nadat bewoners iets na drie uur 's nachts een harde knal hoorden. Dat bleek niet veel later dus om een explosie bij een kapperszaak te gaan. De brand die hierdoor uitbrak had de brandweer snel onder controle. Door de explosie raakten meerdere panden beschadigd. Een aantal bewoners die boven de kapperszaak wonen, werden uit voorzorg uit huis gehaald. Niet lang daarna bleek dat ze veilig terug konden. Op dit moment doet de politie nog onderzoek naar de explosie.