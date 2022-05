Erik ten Hag neemt met een voldaan gevoel en een derde landstitel op rij afscheid van Ajax. De oefenmeester ruilt Ajax in voor Manchester United. Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse gaf Ten Hag zijn laatste persconferentie als hoofdcoach van Ajax.

"Dit is het einde van een heel mooie reis die ik bij Ajax heb beleefd, met de spelersgroep, de staf en de directie", aldus Ten Hag. "Het was geweldig. Het heeft heel veel opgeleverd. Veel titels, maar ook aantrekkelijk voetbal. De identiteit van Ajax is bevestigd en dat geeft een voldaan gevoel."

Aanvoerder Dusan Tadic werd in juni 2018 door Ten Hag naar Amsterdam gehaald. "Dat wij elk jaar kampioen werden met hem. We hebben zoveel mooie momenten beleefd samen. De halve finale in de Champions League bereikt, bekers gewonnen… het was een groot plezier om met hem te werken", antwoord Tadic op de vraag wat zijn mooiste herinnering aan het Ten Hag-tijdperk is.

De vervanger van Ten Hag is Alfred Schreuder. Hij werkte eerder al bij Ajax, als de rechterhand van Ten Hag. "De twee beste trainers die ik heb gehad", omschrijft Tadic zijn vertrekkende en terugkerende coaches. "Alfred is tactisch geweldig en een persoonlijkheid, hij heeft alles. Het is geweldig en mooi om te werken met hem."