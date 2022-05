Jason Bhugwandass heeft de prijs Amsterdammer van het Jaar 2021 gekregen. De uitreiking vond aan het begin van de middag in de ambtswoning plaats.

Burgemeester Femke Halsema reikt de onderscheidingen uit in de ambtswoning aan de Herengracht. Ook wordt het Amsterdammertje van het jaar gekozen; de prijs voor kinderen die zich hebben ingezet voor de stad. De presentatie van de live-uitzending is in handen van Nicolaï Brannan en Nadine van Ginkel.