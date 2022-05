Na jaren van renovatie was er zaterdag een feestelijke heropening van de oudste vlooienmarkt op het Waterlooplein. Met een dubbel gevoel, want veel marktkooplieden waren ontevreden met de hernieuwingen. Vakbond FNV overhandigde namens hen een petitie aan het stadsdeelbestuur.

Op een podium midden op het plein, overhandigde vakbondsbestuurder Henk van der Schaft de petitie aan stadsdeelbestuurder Micha Mos. "Hun manier van overleg is aanhoren en vervolgens gewoon doen wat je eigenlijk al hebt besloten", aldus Van der schaft. "De marktverkopers willen graag dat voordat er een regel komt, dat er eerst naar hen wordt geluisterd en dat er echt iets met hun bezwaren wordt gedaan."

Voor Henk is de heropening een bitterzoet moment. "Het is een feest met een dubbel gevoel." Ook bij veel marktkooplui heerst er onvrede, maar ze proberen ook te genieten van het feest. Zo ook Siets Tokkie, die al 47 jaar op het plein schoenen verkoopt. "De strubbelingen die we hebben gehad, ik hoop dat die opgelost worden. Daar hebben we nog vele jaren de tijd voor."

"Ik merk vooral dat als de communicatie niet goed verloopt, dat we het dan tegen het licht moeten houden", reageert Micha Mos, bestuurder in stadsdeel Centrum. "Waarom is het zo dat onze toon niet goed overkomt en is het zo dat er we op de inhoud niet helemaal uitkomen? We zullen het misschien niet over dingen eens zijn, maar het proces zelf moet kloppen."

Ondanks de strijd werd er vandaag ook gezongen en gedanst. "De opening van de markt wordt met een rechte rug gevierd", aldus Waterloopleinmarkt-voorzitter Peggy Stein. "De bezwaren blijven bestaan en er lopen nog steeds bezwaarschriften, maar goed. We moeten door. Wij vieren ons icoon, want met de opening willen we ons karakter behouden."

Artiesten als Huub van der Lubbe en Rijk de Gooyer Jr. traden op. Ook konden mensen meezingen en dansen op muziek van Abba. Voor bezoeker Astrid die mee staat te zingen op het nummer Waterloo, is het plein erg speciaal: "Het is het kloppende hart van de stad. Het is vandaag dan ook een groot feestje."

En de 94-jarige Patty geniet al vele jaren van de plek. "Ik vind het heerlijk om hier mensen te kijken. Het feest vandaag is een mooie viering van deze bijzondere plek."

Henk viert het feest vandaag ook mee, maar hoopt dat de petitie verandering teweeg brengt. "We gaan het stadsdeel er echt aan houden dat er beter geluisterd wordt naar de marktkooplui."