De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), die de gemeente adviseert over cultuurhistorie, gaat onder voorwaarden toch akkoord met de renovatie van het Amsterdam Museum. De plannen zijn namelijk iets gewijzigd.

Zo zijn de gevels aan de Nieuwezijds Voorburgwal, Luciensteeg, Gedempte Begijnensloot en Jongensgalerij zijn aangepast. Met een interieurboek zou 'goed inzichtelijk' zijn gemaakt hoe de relatie is tussen de monumentale interieurs, de interieurs in de historische gebouwen en de nieuwbouw.

"Dit alles zorgt voor een overtuigend voorstel waarin historische onderdelen mooi verbonden zijn met de nieuwe delen van het interieur", schrijft de CRK. "De voorgestelde oplossingen voor installaties zoals beveiligingscamera's zijn overtuigend en hebben acceptabele gevolgen voor de monumentale waarde."

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er door het positieve advies een concept-omgevingsvergunning voor de vernieuwing van het museum kan worden afgegeven. Wel wordt er de komende weken nog naar de laatste technische onderdelen van het plan, zoals de constructie en brandwerendheid, gekeken.

Ook moet de CRK nog betrokken blijven bij de bemonstering en materiaalkeuze van de nieuwe gevels. Eind juni krijgen gemeenteraadsleden een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin het ontwerp wordt gepresenteerd.

De CRK keurde de bouwplannen eerder nog af omdat er geen goede balans zou zijn tussen de historie en de nieuwbouwplannen. Het museum was wel al begonnen met de verbouwing, omdat verwacht werd dat er later wel een akkoord zou komen. Het gebouw aan de Kalverstraat is sinds eind maart buiten gebruik en gaat pas in 2025 weer open. Tot die tijd kunnen bezoekers terecht in de Hermitage.