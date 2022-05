Dat ratten voor overlast zorgen in de stad is niet nieuw, maar tussen 2019 en 2021 is het aantal meldingen over ratten meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit door AT5/NH Amsterdam opgevraagde cijfers bij de GGD, de overlast groeit dus behoorlijk. Buurtbewoners doen daar zelf van alles aan, zoals het plaatsen van vallen. Maar dat is volgens rattenbestrijder Johnson niet genoeg: "De gemeente moet hierin actiever zijn."

Iemand die dagelijkst overlast van ratten heeft, is Johnson Adesida. Hij woont in Holendrecht in Zuidoost waar het van de ratten krioelt: "Ik heb een schuurtje in m'n huis met veel spullen waarin ze zaten. Ze plasten en poepten over de spullen heen, dus dat heb ik moeten weggooien." Zijn buurvrouw Erika Weerle beaamt dit probleem: "Toen mijn zoon laatst naar zijn auto liep, zaten er twee ratten voor de deur te eten. Hij moest ze zelfs wegschoppen."

Het aantal meldingen lag in 2019 nog op 3.409. Twee jaar later was dat aantal meer dan verdubbeld, in 2021 werden bij de GGD namelijk 7.329 meldingen van rattenoverlast gedaan in de stad. Volgens de GGD is dit een logische ontwikkeling die te maken heeft met de coronacrisis. Door de pandemie zouden mensen meer thuis hebben gezeten. Hierdoor wordt er allereerst meer afval geproduceerd door huishoudens, maar valt het rattenprobleem mensen ook meer op.

In een brief aan de gemeenteraad spreekt de Wethouder van openbare ruimte en groen Jakob Wedemeijer van een zorgelijke stijging. "Er wordt nog geen alarmerende plaagdruk waargenomen, maar er is duidelijk een toename", schrijft Wedemeijer.

Een rattenplaag kan gevaarlijk zijn omdat je ziek kunt worden als je met een rat in aanraking komt doordat ze gevaarlijke bacteriën bij zich kunnen dragen. Daarbij knagen ze aan kabels, waardoor kortsluiting of zelfs brand kan ontstaan.

Op dit moment is rattengif verboden in de openbare ruimte. Hier zouden ratten resistent tegen kunnen worden, het is slecht voor de natuur en andere dieren wiens voer uit ratten bestaat zouden hierdoor kunnen overlijden. Mechanische vallen zijn wel toegestaan, dat is dan ook wat Johnson gebruikt om ze weg te krijgen uit zijn buurt. Wekelijks vangt hij zo'n drie tot vijf ratten per val.

Maar dat is niet genoeg om de plaag uit Holendrecht te verdrijven. Daarom vindt Johnson dat de gemeente actiever moet optreden, nu ligt de verantwoordelijk te veel bij de Amsterdammers: "De gemeente moet meer afvalcontainers plaatsen, deze veel vaker legen en veel meer gaan schoonmaken."

Johnson maakt iedere keer als hij van huis weggaat of thuiskomt de vallen rondom zijn huis: "Als er ratten in zitten, heb ik spullen in mijn tas om ze mee op te pakken." Hij begraaft ze, maar vaak vriest hij ze eerst in: "Zo begraaf ik ze met meerderen tegelijk, maar dit is ook bewijs voor de gemeente om te kunnen laten zien dat het probleem er echt nog steeds is. Ze zijn wel eens langs geweest, maar het wordt alleen maar erger."

Als oplossing van het probleem wil de gemeente dat er minder voedsel en troep op straat terechtkomt. Daarom voerde de gemeente per april een voerverbod in. Wie vogels toch te eten geeft, riskeert een boete van 70 euro.

Of het voerverbod effect gaat hebben, is echter de vraag. Dat heeft te maken met de handhaving ervan. Zo werd er in anderhalve maand tijd nog geen enkele boete uitgedeeld. "Dat is natuurlijk best ingewikkeld, omdat je iemand op heterdaad moet betrappen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.