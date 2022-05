Deze week is de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal van start gegaan. Het gaat om het deel tussen de Paleisstraat en de Prins Hendrikkade. Naast het opknappen van de straat wordt ook gewerkt aan de trambaan en de tramhaltes. Het werk heeft invloed op de gehele bereikbaarheid van het centrum. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

De herinrichting is onderdeel van het project Oranje Loper. Hierbij wordt gewerkt aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de bruggen en straten van Raadhuisstraat tot Mercatorplein.

Wanneer we dwars door alle stofwolken op de Nieuwezijds Voorburgwal arriveren wordt er druk gesloopt, gegraven en met kabels gesleept. Op de hoek met de Paleisstraat staat omgevingsmanager Cleo Wever, die uitlegt wat er in de straat gebeurt. "We maken een overzichtelijke straat met hele ruime voetpaden, toegankelijke tramhaltes en gezond en sterk groen."

Er wordt behoorlijk wat van de omgeving gevraagd. "De werkzaamheden maken geluid, we werken in de nacht en soms word je omgeleid. Op ondernemers en bewoners heeft het een flinke impact."

We spotten een Ajax supporter uit de Noordoostpolder die zich langs de werkzaamheden manoevreert. "Dan ben je een keer in Amsterdam en dan duurt het zo machtig lang. We wilden nu al bij de Mac zijn, maar het werkt allemaal niet mee vandaag."

Een plaatselijke ondernemer spreekt zijn ongenoegen uit over de werkzaamheden: "Dramatisch, we hebben net een winkel geopend hier op de hoek en de ellende voor de deur is natuurlijk vervelend."

Een dame die graag in de buurt winkelt heeft begrip voor de situatie: "Er is wel een reden waarom ze dit doen. Ik vind het fijn dat ik er makkelijk langskan, dat er geen steentjes opspringen of dat ik val."

Gevolgen voor verkeer

De Nieuwezijds Voorburgwal is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Auto's en fietsers vanaf de Martelaarsgracht worden omgeleid via de Spuistraat. Ook voor de trams zijn er verschillende omleidingen.

De werkzaamheden aan de Nieuwezijds Voorburgwal duren tot de zomer van 2024. "Dan hebben we wel een hele overzichtelijke straat met ruime voetpaden, toegankelijke tramhaltes en mooie bomen", sluit Wever af.