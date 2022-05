Forum voor Democratie-fractievoorzitter (FVD) Anton van Schijndel wil van het gemeentebestuur weten of Amsterdam kwetsbaar is voor een mogelijke Russische luchtaanval en hoe de stad zich daar eventueel op voorbereidt.

Van Schijndel vraagt zich af wat Amsterdam kan doen als de oorlog in Oekraïne in zulke mate escaleert dat dreigingen van luchtaanvallen reëel zijn. "De oorlog in Oekraïne stelt Amsterdam voor bijzondere opgaven. Bij escalatie van de oorlog naar West-Europa is de vraag hoe de stad zich hierop voorbereidt", schrijft Van Schijndel in zijn vraag aan het gemeentebestuur.

"De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op de stad. De situatie verandert van

dag tot dag. Er is het vooruitzicht dat Amsterdam tienduizenden ontheemden moet herbergen. Dat is een opgave die de stad absoluut niet aankan. Bediscussieerd moet worden of de stad bij escalatie bloot kan komen te staan aan een Russische luchtaanval vanuit zee en hoe de stad zich daarop voorbereidt."

Commissievergadering

Het is nog wel de vraag of er ruimte is tijdens de commissievergadering van 19 mei voor het bestuur om de vragen van Van Schijndel te beantwoorden. De agenda met punten die worden besproken staat namelijk al vrij vol. Ook zijn eerdere verzoeken van Van Schijndel al vaker geblokkeerd.