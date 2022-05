Wie geïnteresseerd is in de staat van de bruggen en kademuren in de stad kan sinds vandaag langskomen in een nieuw bezoekerscentrum. Het centrum is van de gemeente staat op de Achtergracht in de binnenstad.

Er zijn foto's, video's, objecten en illustraties te zien. Daarmee 'wordt de urgentie voor het herstel van de bruggen en kademuren gevisualiseerd en krijgen bezoekers een indruk van de complexiteit en omvang van deze opgave'.

"Veel gebreken zijn vaak niet met het blote oog te zien", stelt wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer). "Met het bezoekerscentrum willen wij Amsterdammers zelf laten zien wat er bij grootschalige renovaties allemaal komt kijken. We hopen op deze manier meer begrip te creëren."

In juli bleek dat de gemeente bijna een half miljard tekort komt voor het onderhoud van bruggen en kades. De Vries zei toen al dat de achterstand aan onderhoud de komende jaren nog niet kon worden ingelopen, waardoor bijvoorbeeld de veiligheidsconstructies nog zichtbaar blijven.

Het is nog de vraag hoeveel geld er de komende jaren naar het onderhoud van de bruggen en kades gaat. De PvdA, GroenLinks en D66 zijn nog bezig met het maken van een coalitieakkoord. Die gesprekken zouden 'intensief' zijn en de keuzes 'niet makkelijk'.