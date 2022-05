De politie heeft donderdagmiddag op de Admiraal de Ruijterweg in Bos en Lommer een vijftienjarige scooterrijder opgepakt. Dat gebeurde na een wilde achtervolging.

Een motorteam van de politie was bezig met een surveillance in de wijk toen twee motoragenten de jongen, die op een snorscooter reed, wilden controleren. "Hij ging er meteen op hoge snelheid vandoor en reed daarbij ook op smalle weggetjes. Het was heel gevaarlijk voor mensen op straat, denk ook aan kleine kinderen op de stoep", vertelt een woordvoerder van de politie. "Dus we hebben daar werk van gemaakt."

Op de hoek met de Van Gentstraat gaf een derde motoragent de scooterrijder een 'tikje', waardoor de scooter viel. "Toen wilde hij er te voet weervandoor", zegt de politiewoordvoerder. "Er kwamen nog meer agenten bij en ze hebben hem opgepakt. Dat gebeurde naast een vol terras, bezoekers hebben complimenten aan de agenten gegeven."

De jongen wordt verdacht van het rijden op een gestolen scooter of een scooter met een gestolen kentekenplaat. Hij had ook geen rijbewijs. Op videobeelden is te zien dat de opgepakte scooterrijder na de achtervolging riep dat zijn knie pijn deed. Volgens de woordvoerder ging het alleen om schaafplekken. "Gelukkig zijn er verder geen gewonden gevallen, want het was behoorlijk gevaarlijk."