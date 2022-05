Amsterdamse kledingbanken zien het aantal aanmeldingen de afgelopen maanden flink stijgen door de oplopende prijzen. De kledingbank zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen toch aan noodzakelijke kleding kunnen komen. En dat is soms hard nodig.

Karin Prins, oprichtster van kledingbank Hebben en Houwen in Noord, ziet het aantal aanmeldingen stijgen de laatste tijd. Per week ontvangt zij samen met een team van vrijwilligers zo'n tachtig personen. Een stuk meer dan vorig jaar. "Alles is duurder geworden. Veel mensen komen toch aankloppen, dan zoeken ze toch hulp", aldus Prins.

Symbolisch bedrag

Bij de kledingbank in Noord betaal je, afhankelijk van je leeftijd, een klein bedrag als entree. Een symbolisch bedrag. Van het geld kopen de vrijwilligers van de kledingbank sokken en ondergoed. "Dat wil je gewoon nieuw hebben", volgens Prins. Amsterdammers die gebruikmaken van de kledingbank komen binnen met een pas van de Voedselbank of via een verwijzer. "Wij doen niet nog een check, het is voor veel mensen al beschamend genoeg."

Een bezoekster vertelt ons haar ervaringen bij de kledingbank, waar ze nu al drie jaar komt. Ze komt in de winter en zomer langs voor zichzelf, haar man en haar drie kinderen. "Ik heb een grote familie. Je hebt hier mooie kleding die ik niet zelf kan kopen", aldus de vrouw.

Prins ziet soms schrijnende situaties. "Bij kindertjes zie je het ook wel eens. Dan zie je dat er gaatjes in de onderbroekjes of sokken zitten. Er zijn ook mensen die gewoon helemaal geen onderbroek aan hebben. Dat komt ook nog wel eens voor."

Meerdere aanmeldingen

Niet alleen bij Hebben & Houwen in Noord zien ze het aantal aanmeldingen stijgen. Ook Kledingbank Amstelland in Amstelveen, waarvan de helft van hun klanten uit Amsterdam komt, ziet een verdubbeling in het aantal mensen dat naar de kledingbank komt. "Waarom mensen komen vragen we niet. Maar daar kan iedereen zich denken wij zich een voorstelling bij maken", aldus Xandra Grönloh- van der Meij van Kledingbank Amstelland.

Ook het Leger des Heils ziet een hogere omzet en nieuwe gezichten bij hun kledingpunten in de stad. "Het zijn mensen met een gebroken portemonnee. Je ziet gewoon dat er een grotere vraag is naar schuldhulpverlening" vertelt Sheila Slob van het Leger des Heils Amsterdam. De grootste oorzaak: stijgende energieprijzen en inflatie. "Mensen komen ook naar de buurt huiskamers waar kleding wordt verkocht zodat ze zelf de kachel thuis niet aan hoeven te doen."

Goed gevoel

Karin Prins hoopt in ieder geval dat klanten de kledingbank met een goed gevoel verlaten. "We zijn blij dat mensen weer wat setjes in de kast hebben en dat ze weer wat combinaties kunnen maken. Iedereen wil er namelijk gewoon leuk uitzien."