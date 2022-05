Een brutale diefstal bij een optiekwinkel in Zuid. Een nog onbekende jongen rent in maart van dit jaar de winkel uit met vijf dure Cartier-brillen. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, wordt hij deze week in Bureau 020 onherkenbaar getoond en krijgt hij twee weken de tijd om zich te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

De jongen loopt op 16 maart rond kwart voor vijf 's middags de winkel aan de Van Baerlestraat binnen. Er zijn dan meerdere mensen in de winkel. Hij vertelt dat hij voor zijn verjaardag een Cartier-bril mag uitzoeken van zijn vader en een medewerkster legt zes brillen van dat merk op tafel.

De jongen bekijkt de brillen en belt vervolgens met zijn vader, in het bijzijn van de medewerkster. Die krijgt de vader ook nog even aan de lijn en hij geeft aan naar de winkel te komen. Terwijl de medewerkster een van de brillen even gaat stellen in een ruimte onder de winkel, blijft de jongen alleen aan de tafel achter.

Als de vrouw naar beneden loopt, houdt de jongen haar goed in de gaten. Als ze uit zicht is verdwenen, pakt hij de vijf brillen die nog voor hem liggen en wil hij opstaan. Heel even wacht hij nog als een andere medewerker naar de kassa loopt, maar dan staat hij toch op en loopt hij naar de uitgang van de winkel. Als hij bij het trapje naar beneden is, zet hij het op een rennen.

De medewerkster die hem hielp loopt snel de winkel weer in en ziet de jongen nog net wegrennen, maar hij is niet meer te achterhalen. De vijf brillen die hij meeneemt hebben een totaalwaarde van bijna vijfduizend euro. De verdachte wordt geschat rond de zestien jaar en heeft een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1 meter 75 lang, heeft een slank postuur en kort zwart haar. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een donkerblauwe jas met capuchon van het merk North Face.

"De verdachte in deze zaak krijgt twee weken de tijd om zich bij ons te melden", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Doet hij dit niet, dan delen we alsnog de herkenbare beelden. Ben jij deze verdachte? Meld je dan bij ons en voorkom dat we met die beelden naar buiten gaan. En ook andere mensen met informatie over de verdachte, zijn natuurlijk welkom bij ons."