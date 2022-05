Een uit ruzie in het Oosterpark is woensdagavond uitgemond in een steekpartij. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Op de plek van het incident kwamen meerdere politie-eenheden, twee ambulances en een mobiel medisch team af. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie is nog op zoek naar de verdachte.