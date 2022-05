In verband met de kampioenswedstrijd die Ajax woensdagavond thuis tegen Heerenveen speelt, heeft de Amsterdamse driehoek (gemeente, politie, OM) besloten om een aantal locaties in de stad als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat betekent dat mensen in die gebieden preventief gefouilleerd kunnen worden.

Het gaat om het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA, het Leidseplein en het Rembrandtplein. De aanwijzing begint vanmiddag om 14.00 uur en gaat tot 2.00 uur 's nachts door. "Gezien de ervaringen van vele jaren en recente informatie acht de driehoek de kans zeer reëel dat groepen supporters naar de binnenstad en het Arenagebied zullen gaan, waarbij de kans bestaat op openbare ordeverstoringen", meldt de driehoek in een statement. De driehoek laat verder weten dat de politie is voorbereid op verschillende situaties. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam