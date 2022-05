Oud-Ajacied Jody Lukoki, die maandagochtend op 29-jarige leeftijd is overleden, zal vlak voor Ajax-Heerenveen herdacht worden met een minuut stilte. Ook zullen spelers van Ajax tijdens de wedstrijd met een rouwband spelen.

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde na zijn debuut in de Arena drie seizoenen in het eerste. Dit seizoen stond de vleugelspeler onder contract bij FC Twente. Na een veroordeling wegens huiselijk geweld moest hij daar in februari vertrekken.

Over Lukoki's doodsoorzaak is officieel niets naar buiten gebracht. Gisteren werd later op de dag bekend dat hij na een mishandeling vorige week in het ziekenhuis zou zijn beland. Tijdens een operatie, waarbij een been geamputeerd moest worden, zou hij vervolgens overleden zijn aan een hartstilstand.

Ajax krijgt bij de mogelijke kampioenswedstrijd bezoek van Jari Litmanen. De oud-speler van Ajax, een van de dragende krachten in het team dat in 1995 de Champions League won, zal bij winst op sc Heerenveen de kampioensschaal uitreiken.