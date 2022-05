Tussen Amsterdam en Utrecht is in de ochtend geen treinverkeer mogelijk. Dat komt door een aanrijding tussen Abcoude en Breukelen, zo meldt de NS. Op de website van de NS staat dat er wordt verwacht dat het treinverkeer tot in ieder geval 11.15 uur niet mogelijk is.

Vanwege de aanrijding is er ook geen treinverkeer mogelijk vanaf Schiphol richting Utrecht Centraal en ondervinden de treinen richting Nijmegen ook ernstig hinder. De NS raadt reizigers aan om via Hilversum naar Utrecht te reizen. Daardoor wordt er wel gewaarschuwd voor drukke treinen op het traject. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam