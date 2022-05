Een automobilist is op Bevrijdingsdag tienduizenden euro's kwijtgeraakt. Dat gebeurde na een controle door de politie.

De bestuurder had geen geldig rijbewijs. Toen agenten de auto doorzochten vonden ze een tas die gevuld was met geld. De automobilist is daarna opgepakt op verdenking van witwassen.

"Later op het politiebureau werd het geld geteld en bleek het 45.000 euro te zijn", schrijft de politie op Instagram. "Het geld is in beslag genomen en de recherche heeft de zaak in behandeling."

De politie vindt regelmatig grote hoeveelheden contant geld in auto's in de stad.