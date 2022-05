Door de verhoogde energieprijzen betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie per jaar. Dat is 86 procent meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit een rapport van het CBS. Veel Amsterdammers hebben dan ook moeite om hun energierekening te betalen. Zij kunnen nu eenmalig een toeslag van 800 euro aanvragen. De makers van Amsterdam Informeert spreken hierover met Siros Raja van Buurtteam Zuidoost.

Inmiddels hebben ruim 80.000 Amsterdammers de energietoeslag ontvangen. Bij de aanvraag komen behoorlijk wat voorwaarden kijken. Zo moet je tot maximaal 1750 euro bruto per maand verdienen en weinig vermogen hebben. Wie er zelf niet uitkomt, kan terecht bij het Buurtteam. In Zuidoost werkt Siros Raja, hij begeleidt mensen die in aanmerking willen komen voor de eenmalige compensatie.

"Vanwege de gestegen prijzen kunnen veel mensen het hoofd niet boven water houden en de rekening niet betalen", vertelt Raja. "Mensen kunnen bij ons vrij inlopen of een afspraak maken en dan kunnen we de aanvraag samen doen."

Op de markt bij het Anton de Komplein vragen we bezoekers of ze moeite hebben met de rekening nu de energieprijzen zo gestegen zijn. "Mijn inkomen blijft hetzelfde, maar de tarieven gaan omhoog. Hoe moeten we leven? Ik kan het niet betalen", vertelt een voorbijganger.

Een andere Amsterdammer hoopt de schade te beperken door zuiniger te leven. "Ik ga wel bewuster om met water en met lichten uitzetten."

De stijgende energieprijzen maken ook wat emoties los. "De toevoer van olie uit Rusland wordt gestopt, ik vind het belachelijk dat de burger daarvoor moet opdraaien."

De gemeente betaalt de energietoeslag in delen. Elk huishouden krijgt eerst 200 euro. Met de verhoogde compensatie kunnen huishoudens later dit jaar meer toeslag ontvangen, mits je aan de voorwaarden voldoet. Het buurtteam kan hierbij helpen.