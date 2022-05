Bij een explosie op de gang van een appartementencomplex aan de Levantkade in Oost is vannacht een vrouw gewond geraakt. De politie laat weten dat er in de gang een explosief is gevonden. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

De vrouw is met verwondingen aan haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de vrouw gewond is geraakt, is niet bekend.