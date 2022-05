De 'lockdownhuisdieren' die tijdens corona werden aangeschaft om het leven thuis wat gezelliger te maken, keren steeds vaker terug in het asiel. Het aantal konijnen dat in het asiel belandt is zelfs drie keer zo hoog als het jaar ervoor. "Mensen dachten: leuk, nu hebben we tijd voor een konijntje, maar dat blijkt nu toch tegen te vallen."

"Hannes is gevonden in een dichtgetapet doosje bij het vuilnis", vertelt Jeanine Kornmann van de Dierenopvang Amsterdam (DOA), tijdens het voeren van konijn Hannes. "En zo zijn er helaas veel konijnen gedumpt. En omdat konijnen geen geluid kunnen maken, zijn dat er waarschijnlijk nog veel meer dan we denken."

In 2021 zijn 108 gedumpte konijnen bij de DOA aangekomen. "Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor. Wij denken dat het met de lockdowns te maken heeft, omdat veel mensen dachten: nu hebben we eindelijk tijd voor een dier. Bij veel mensen is dat waarschijnlijk tegengevallen. Een konijn lijkt een van de makkelijkste dieren om in huis te hebben, maar dat valt erg tegen. Ze hebben veel zorg nodig, vinden het niet fijn om opgepakt te worden en de kooi moet elke week worden schoongemaakt", vertelt Kornmann.

Honden en katten

Hoewel er tijdens de lockdowns meer honden en katten uit het asiel zijn gehaald, ziet DOA niet dat daar opvallend vaker dieren van worden teruggebracht. Wel hebben de honden die terugkeren vaak last van gedragsproblemen.

"Tijdens de lockdown hebben honden niet goed kunnen socialiseren", vertelt Kornmann. "Er waren geen hondentrainingen, geen mensen over de vloer en honden konden er niet op uit. Je ziet aan de honden dat ze angstiger zijn of veel blaffen. Dan gaat het niet goed thuis en belandt het dier helaas in het asiel."