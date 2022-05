Burgemeester Halsema heeft besloten cameratoezicht op en rondom de straat Diopter in Noord in te stellen. Het toezicht is ingesteld vanwege een aantal explosies in de straat en omdat er sprake is van onrust onder de bewoners.

De explosies waren afgelopen vrijdag bij een woning in de straat. Door de klap raakten diverse ramen en deuren van woningen beschadigd. Ook een aantal geparkeerde auto's liep schade op. Niemand raakte gewond. De explosie gebeurde rond 22.30 uur. De straat werd urenlang afgezet voor onderzoek. Onder meer de explosieven verkenner van de politie kwam ter plaatse. Wat er precies is geëxplodeerd wordt onderzocht. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de explosie gericht was. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord wordt verzocht contact op te nemen met de politie. De camera's hangen er tot 3 juni.