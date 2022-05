De politie heeft twee verdachten aangehouden die voorafgaand aan Ajax-Benfica geweld zouden hebben gebruikt richting agenten en stewards. Eén van hen, een 23-jarige Amsterdammer, wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens het OM heeft hij vuurwerkbom in de richting van agenten en stewards gegooid.

De ongeregeldheden ontstonden toen er, kort na een sfeeractie bij station Bijlmer Arena, massale toeloop ontstond richting de zuid-ingang van de Johan Cruijff ArenA. Supporters forceerden daar de nooddeur van het stadion en gebruikten vervolgens grof geweld tegen de politie en stewards, aldus het Openbaar Ministerie.

Na het bestuderen van camerabeelden kon de politie de twee verdachten identificeren en aanhouden. De 23-jarige Amsterdammer zit daardoor sinds 17 april vast. Gisteren is ook een 21-jarige verdachte uit Zevenaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een ijzeren staaf in de richting van de politie en stewards te hebben gestoken en gegooid.

Richting de stewards en agenten werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid. Een dag later bleek dat en aantal agenten hier brandwonden en gehoorschade bij opliepen. Burgemeester Femke Halsema keurde die actie in het AT5-programma Het gesprek met de Burgemeester in in felle bewoordingen af. "Dat is niet goed. Ik denk dat de harde kern van Ajax goed bij zichzelf te rade moet gaan. Wat ze hiermee willen. Want dit kan echt niet."