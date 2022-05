Alles was rond voor zijn grote feest: de financiering, de locatie en de artiesten. Toen viel dat helaas in de soep vanwege de coronapandemie. Twee jaar lang moest Ricardo Arcari, ook bekend als dj Cripple-X, het dansfeest voor mensen met een beperking uitstellen. Nu kan op 3 juli het dak van de AFAS Live er alsnog van af tijdens 'Dansen Zonder Drempels'.

Om na twee jaar lang corona weer het feest op gang te krijgen was best een uitdaging voor Ricardo. "We moesten natuurlijk de doelgroep opnieuw weten te enthousiasmeren en dat moest ook met de begeleiding. Het was belangrijk dat we konden laten zien dat ze veilig kunnen feesten. Daarnaast moet je ook de artiesten binnen handbereik weten te houden, dat is gelukkig gelukt."

In de twee jaar dat hij zijn dansfeest heeft weten hoog te houden kende Ricardo ook wel wat moeilijke momenten. "Er komen altijd momenten dat je denkt dat het allemaal niet meer gaat lukken. Gelukkig is dat wel kort geweest. Ik kreeg ontzettend goede support van AFAS Live. Mijn motto is altijd geweest dat dit het grootste spektakel voor mensen met een beperking moet worden, dat mocht niet door de pandemie stuk lopen."

Ricardo kreeg veel reacties op zijn feest en daar zaten ook minder leuke tussen. "Je krijgt wel veel reacties of je het moet doen en of het wil ging lukken. Maar dit moest lukken, kosten wat het kost. Het heeft mij heel veel energie gekocht, maar met positiviteit kom je overal."

Dat het straks eindelijk zo ver is maakt de dj heel gelukkig. "Ik heb er zoveel zin in, je wil het niet weten. Het gaat een bijzonder moment worden. Ik zeg het niet vaak of graag, maar ik ben best wel trots. Dat het mij is gelukt om dit twee jaar lang vol te houden en dat we straks de deuren kunnen gaan openen voor deze doelgroep."

Ricardo had twee jaar geleden gehoopt dat de bekende dj Armin van Buren wilde komen draaien op het feest. "Dat is helaas niet gelukt. We hebben wel onze uiterste best er voor gedaan. Mocht hij dit lezen, hij is nog steeds hartstikke welkom."

Kaartjes voor Dansen Zonder Drempels zijn hier te koop. "Het feest is in principe wel voor mensen met een beperking", aldus dj Cripple-X. "Zij zijn ook zwaar geraakt de afgelopen twee jaar en daarvoor doen we het ook."