Een metershoog kunstwerk op de gevel van het Volkshotel, dat aandacht vraagt voor de Internationale Dag van de Persvrijheid. Broodnodig, stelt Free Press Unlimited. Want de veiligheid van journalisten staat onder druk. "Ook in Nederland gaat het niet de goede kant op."

Lange zwarte strepen op de ramen van het Volkshotel aan de Wibautstraat, zoals de - soms - weggelakte informatie die de overheid opstuurt naar journalisten. Het kunstwerk van Laser 3.14 verwijst naar een Wob-verzoek, een informatieaanvraag die journalisten kunnen indienen bij overheidsinstanties. Dikwijls wordt veel informatie zwartgelakt voor het wordt opgestuurd.

Onbestaanbaar, zegt de kunstenaar. "Ik kan me daar kwaad om maken, ja. De overheid is er voor de burger." De enige woorden die hij leesbaar laat in zijn kunstwerk, zijn de successen die onderzoeksjournalisten de afgelopen jaren hebben bereikt. Bijvoorbeeld de Panama Papers, het toeslagenschandaal en de verhalen over misbruik in de muziekindustrie.

De opdracht voor het kunstwerk komt van Free Press Unlimited, een organisatie die zich inzet voor het waarborgen van de persvrijheid en de veiligheid van journalisten. Speciaal voor de Internationale Dag van de Persvrijheid, morgen. "We zien al een tijdje dat de persvrijheid in landen als Hongarije steeds verder onder druk komt te staan", vertelt Tim Schoot Uiterkamp. Hij doet voor Free Press Unlimited onderzoek naar onder meer de gevolgen van desinformatie. "Maar ook in Nederland gaat het niet de goede kant op."

Uit een onderzoek uit 2017 in opdracht voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten blijkt vooral dat misdaadjournalisten, opiniemakers en foto- en camerajournalisten vaak bedreigd worden. Bij die laatste groep gebeurt dat bijvoorbeeld als zij probleemwijken ingaan, of verslag doen van demonstraties.

Tim hoopt dat het kunstwerk de aandacht vestigt op wat onderzoeksjournalistiek betekent voor de maatschappij. "Het is belangrijk dat journalisten in veiligheid hun werk kunnen doen", stelt hij. "We moeten dat niet vanzelfsprekend vinden, we moeten dat waarderen."