Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 23-jarige Amsterdammer celstraf van twintig jaar geëist voor de moord op een man van 30 jaar op 18 november 2020 op het Krugerplein in Oost. De verdachte zou ruzie met de man hebben gekregen op een verjaardagsfeest en hem met medeverdachten hebben ingesloten, geslagen en tenslotte in zijn rug en bil hebben geschoten. Het slachtoffer overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De kordaatheid en doelgerichtheid van het optreden van de 23-jarige verdachte duidt volgens het OM op niets anders dan een vooropgezet plan. De officier van justitie spreekt van een 'koelbloedige executie'. De officier van justitie vroeg negen jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor een 25-jarige man die het vuurwapen zou hebben opgehaald, vijf jaar en tbs met voorwaarden voor een 29-jarige man die de vluchtauto zou hebben bestuurd. En twaalf jaar gevangenisstraf voor een 31-jarige man. Hij zou het slachtoffer mee hebben ingesloten en hem aan zijn lot hebben overgelaten nadat hij was neergeschoten. Waarom het slachtoffer dood moest, is niet aan het licht gekomen. "Waarschijnlijk om niks", zei de officier van justitie vandaag op zitting. Op de avond van de moord zijn veel snapchatberichten verstuurd tussen de verdachten. Hieruit zou volgens het OM blijken dat de 23-jarige verdachte ruzie had met het slachtoffer op een verjaardagsfeest aan de Transvaalkade in de buurt van het Krugerplein. De 23-jarige Amsterdammer zou een wapen hebben geregeld, anderen dat hebben laten ophalen en instructies hebben gegeven waar ze konden oprijden. gps-gegevens van mobiele telefoons van de medeverdachten en kentekenregistraties ondersteunen volgens het OM die visie. Ze passen in de tijdlijn van de moord. Uitspraak is 4 juli. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam