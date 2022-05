De overleden vrouw die zondag werd aangetroffen in een woning aan de Hoek van Hollandstraat, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Ook heeft haar dood niet te maken met de brand die in hetzelfde pand woedde in de nacht van donderdag op vrijdag.

Bij die brand, die in de zolderkamer van het appartement woedde, kwam een 33-jarige Amsterdammer om het leven. Gisteren meldde de politie dat er ook een tweede dode is aangetroffen. Verschillende bronnen bevestigen aan AT5 dat het om de bewoonster van het pand gaat. Omdat er geen sprake is van een misdrijf, doet de politie geen uitspraken over de doodsoorzaak. Buurtbewoners vertellen AT5 dat het de laatste jaren vaker onrustig was in en rondom het appartement. De politie geeft aan dat die signalen zijn meegenomen in het onderzoek, maar dat uiteindelijk is gebleken dat ze niets met het incident te maken hebben.